ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир

Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация по случая със смъртта на лаборантка, заразена с белодробна чума.

Младата жена, която почина в Сибир, вероятно се е заразила белодробна чума от счупена епруветка.

Говорител на Европейската комисия обяви днес, че вчера е имало разговори по темата и с представители на Световната здравна организация. СЗО също призовава Русия за предостави подробна информация за случая.

Говорителят на ЕК отбеляза, че Русия е член на Световната здравна организация - Европа и е длъжна да сподели навременна, точна и прецизна информация за случая в Сибир, за да могат експертите да могат да оценят ситуацията, която може да има трансгранични последици.

Всъщност целият свят чака информацията от Русия, заяви говорителят.