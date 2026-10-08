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ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА
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Европейската комисия призова Русия да предостави подробна информация по случая със смъртта на лаборантка, заразена с белодробна чума.

Младата жена, която почина в Сибир, вероятно се е заразила белодробна чума от счупена епруветка.

Говорител на Европейската комисия обяви днес, че вчера е имало разговори по темата и с представители на Световната здравна организация. СЗО също призовава Русия за предостави подробна информация за случая.

Говорителят на ЕК отбеляза, че Русия е член на Световната здравна организация - Европа и е длъжна да сподели навременна, точна и прецизна информация за случая в Сибир, за да могат експертите да могат да оценят ситуацията, която може да има трансгранични последици.

Всъщност целият свят чака информацията от Русия, заяви говорителят.

#Русия #чума #Европейската комисия

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