ИЗВЕСТИЯ

Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЕС обсъжда спешни мерки заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Чете се за: 00:45 мин.
Европейски съюз свиква извънредна среща заради обявените от Доналд Тръмп намерения за налагане на митана държави, които не подкрепят неговите планове, свързани с Гренландия.

Поводът е нарастващото напрежение между САЩ и европейските партньори. В Брюксел ще се съберат постоянните представители на страните членки, за да обсъдят обща позиция и възможни ответни мерки.

В ЕС има опасения, че подобни търговски заплахи могат да засегнат икономиката и да доведат до по-сериозен конфликт в трансатлантическите отношения.

Очаква се срещата да даде яснота как Съюзът ще реагира, ако митата бъдат въведени.

Връщаме се на Луната след 50 години
Връщаме се на Луната след 50 години
Роби Уилямс пусна новия си албум по-рано от обявеното и взриви феновете Роби Уилямс пусна новия си албум по-рано от обявеното и взриви феновете
Чете се за: 01:27 мин.
Николай Младенов става върховен представител за Газа Николай Младенов става върховен представител за Газа
Чете се за: 01:40 мин.
Зоопарк в Бразилия започна специална охлаждаща програма за животните Зоопарк в Бразилия започна специална охлаждаща програма за животните
Чете се за: 00:27 мин.
Пчелите в Перу вече имат собствени права Пчелите в Перу вече имат собствени права
Чете се за: 00:37 мин.
Хавайската история и култура гостуват в Лондон с рядка изложба Хавайската история и култура гостуват в Лондон с рядка изложба
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Политически коментари за бъдещ политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за бъдещ политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа Първа реакция на Николай Младенов за поста върховен представител за Газа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни? Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
