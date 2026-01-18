ЕС обсъжда спешни мерки заради заплахите на Тръмп за мита заради Гренландия

Европейски съюз свиква извънредна среща заради обявените от Доналд Тръмп намерения за налагане на митана държави, които не подкрепят неговите планове, свързани с Гренландия.

Поводът е нарастващото напрежение между САЩ и европейските партньори. В Брюксел ще се съберат постоянните представители на страните членки, за да обсъдят обща позиция и възможни ответни мерки.

В ЕС има опасения, че подобни търговски заплахи могат да засегнат икономиката и да доведат до по-сериозен конфликт в трансатлантическите отношения.

Очаква се срещата да даде яснота как Съюзът ще реагира, ако митата бъдат въведени.