ЕС строи „стена срещу дронове“ по източната си граница

Държавите от Източния фланг на ЕС решиха да вдигнат супер модерна „стена срещу дронове“. Идеята е да се спират и унищожават безпилотни летателни апарати, които навлизат незаконно във въздушното пространство.

На среща с министрите на отбраната на девет страни, включително и България, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус обясни, че това вече не е само разговор, а конкретни действия:

„Русия тества нашите способности. Отговорът ни трябва да е твърд и единен. Стената ще е ядрото на наблюдението по Източния фланг и ще служи на цяла Европа.“

Как точно ще изглежда тази „анти-дрон“ бариера и кога ще започне изграждането ѝ – тепърва ще се уточнява. Ясно е само, че България ще има своята роля в защитата.