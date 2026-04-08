ЕС затяга контрола върху превоза на отпадъци - всичко минава онлайн

Европейският съюз въвежда нови правила за превоза на отпадъци, които целят по-малко износ извън Европа и по-строг контрол срещу незаконните схеми. От 21 май 2026 г. всички процедури ще се извършват изцяло онлайн чрез нова обща система, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Новият регламент постепенно ще замени досегашните правила. Основната идея е отпадъците да се използват повече повторно и да се рециклират в рамките на ЕС, вместо да се изнасят към трети страни.

Ключова промяна е въвеждането на електронната платформа Digital Waste Shipment System (DIWASS), разработена от Европейската комисия. Чрез нея всички стъпки – от подаване на документи до обмен на информация между институции и фирми – ще стават онлайн. Системата ще позволява по-лесно проследяване на превозите, ясни срокове и сигурен обмен на данни.

Регистрацията в DIWASS ще бъде отворена след 21 април, а месец по-късно тя става задължителна за всички трансгранични превози на отпадъци в ЕС.