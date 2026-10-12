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Европейската автоиндустрия отвръща на китайската конкуренция с нови модели

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Европа
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европейската автоиндустрия отвръща китайската конкуренция модели
Снимка: БТА
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Европейската автоиндустрия отвръща на засилващата се китайска конкуренция със серия от нови модели, представени на международния автосалон в Париж.

На шоуто се очакват общо над 60 премиери. Дни преди откриването Евросъюзът обяви споразумение с Китай за ограничаване на вноса на китайските хибридни коли в блока до 350 000 бройки годишно.

В парижкия автосалон участват около 20 китайски марки. Автопроизводители от азиатския гигант търсят разширяване на присъствието си зад граница заради силна конкуренция и намалели продажби у дома.

При практически затворен американски пазар за китайската автоиндустрия, Европа се превръща за нея в експортен приоритет. Китайски компании планират изграждане на заводи и съвместно производство с утвърдени европейски марки.

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#автоиндустрия #Китай #Европа #новини в Метрото

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