Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Европейската комисия глобява "Гугъл" с 2,95 милиарда евро

Теодора Гатева
По света
Технологичният гигант има 60 дни, за да представи план за действие

Гугъл
Снимка: илюстративна
Европейската комисия глоби "Гугъл" с 2,95 милиарда евро заради злоупотреба с монополното си положение на пазара на реклами за технологии.

Според Брюксел американският технологичен гигант е изкривил пазара на онлайн реклами, като е давал предимство на собствените си услуги в ущърб на конкуренти, рекламодатели и онлайн издатели.

В становището на ЕК става дума за конфликт на интереси, защото "Гугъл" притежава различни елементи от екосистемата на дигиталните реклами.

"Гугъл" трябва да предложи решение на казуса, се казва още в документа, ако това не се случи, ще последват строги мерки.

Технологичният гигант има 60 дни, за да представи план за действие и да отстрани предполагаемата злоупотреба.

