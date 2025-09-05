Европейската комисия глобява "Гугъл" с 2,95 милиарда евро

Европейската комисия глоби "Гугъл" с 2,95 милиарда евро заради злоупотреба с монополното си положение на пазара на реклами за технологии.

Според Брюксел американският технологичен гигант е изкривил пазара на онлайн реклами, като е давал предимство на собствените си услуги в ущърб на конкуренти, рекламодатели и онлайн издатели.

В становището на ЕК става дума за конфликт на интереси, защото "Гугъл" притежава различни елементи от екосистемата на дигиталните реклами.

"Гугъл" трябва да предложи решение на казуса, се казва още в документа, ако това не се случи, ще последват строги мерки.

Технологичният гигант има 60 дни, за да представи план за действие и да отстрани предполагаемата злоупотреба.