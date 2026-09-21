БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 00:25 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейската седмица на спорта стартира на 23 септември в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Седмицата ще включва поредица от събития в София и страната, насочени към насърчаване на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот.

Европейската седмица на спорта стартира на 23 септември в София
Слушай новината

Министерството на младежта и спорта организира Европейската седмица на спорта #BeActive 2026. Тазгодишното издание ще се проведе под мотото „#Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече“ и ще включва поредица от събития в София и страната, насочени към насърчаване на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот.

Стартът ще бъде даден на 23 септември от 16:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“. Кампанията ще бъде открита от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, олимпийските шампионки Стойка Кръстева и Ивет Горанова, ансамбъла по художествена гимнастика, волейболиста Теодор Салпаров и плувеца Цанко Цанков. Посланици на инициативата тази година са и лекоатлетите Божидар Саръбоюков, Александра Начева и Виктория Ангелова, както и гимнастичките Боряна Калейн и Стилияна Николова.

По време на откриването ще се проведе #BeActive Изложение за здравословен начин на живот. Посетителите ще могат да се включат в спортни демонстрации, тренировки, предизвикателства и здравни инициативи.

Програмата включва йога, пилатес, таекуондо, стрийт фитнес и спортни танци, здравна алея, както и образователни и семейни активности.

Кулминацията на Европейската седмица на спорта ще бъде на 26 септември пред НДК. Денят ще започне в 10:00 часа с международния брейк турнир „Break the Limits“. От 16:00 до 18:00 часа над 40 спортни федерации, клубове и партньори ще се включат в #BeActive Селище на спорта, където посетителите ще могат да изпробват десетки спортове.

От 18:00 до 22:00 часа програмата продължава с #BeActive Нощ на спорта и множество спортни демонстрации, танцови и гимнастически изпълнения, бойни изкуства и ролер шоу. За доброто настроение ще се погрижат I.N.I и FYRE, а вечерта ще завърши със светлинно шоу.

В програмата са включени още #BeActive на работното място на 24 септември и отбелязване на Европейския ден на спорта в училище на 25 септември в шест училища в столичния район „Възраждане“. На 27 септември продължава международният турнир „Break the Limits“, а спортните и фитнес центрове Pulse ще се включат в инициативата със свободен достъп до свои клубове. От 28 септември до 2 октомври #BeActive продължава със спортни събития в страната.

#BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
3
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
5
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
6
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Други спортове

Успешен старт за Уилиам Чолов на европейското първенство по бокс в София
Успешен старт за Уилиам Чолов на европейското първенство по бокс в София
Радослав Росенов стартира с победа на европейското първенство по бокс в София Радослав Росенов стартира с победа на европейското първенство по бокс в София
Чете се за: 01:42 мин.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
11393
Чете се за: 00:50 мин.
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
18338
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3 Гледайте колездачната обиколка на Хърватия по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел От 1 октомври Германия въвежда облекчение от 17 евроцента на литър бензин и дизел
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Над 85 хиляди души посетиха фестивала LUNAR в София за четирите...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ