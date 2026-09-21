Европейската седмица на спорта стартира на 23 септември в София

Министерството на младежта и спорта организира Европейската седмица на спорта #BeActive 2026. Тазгодишното издание ще се проведе под мотото „#Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече“ и ще включва поредица от събития в София и страната, насочени към насърчаване на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот.

Стартът ще бъде даден на 23 септември от 16:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“. Кампанията ще бъде открита от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, олимпийските шампионки Стойка Кръстева и Ивет Горанова, ансамбъла по художествена гимнастика, волейболиста Теодор Салпаров и плувеца Цанко Цанков. Посланици на инициативата тази година са и лекоатлетите Божидар Саръбоюков, Александра Начева и Виктория Ангелова, както и гимнастичките Боряна Калейн и Стилияна Николова.

По време на откриването ще се проведе #BeActive Изложение за здравословен начин на живот. Посетителите ще могат да се включат в спортни демонстрации, тренировки, предизвикателства и здравни инициативи.

Програмата включва йога, пилатес, таекуондо, стрийт фитнес и спортни танци, здравна алея, както и образователни и семейни активности.

Кулминацията на Европейската седмица на спорта ще бъде на 26 септември пред НДК. Денят ще започне в 10:00 часа с международния брейк турнир „Break the Limits“. От 16:00 до 18:00 часа над 40 спортни федерации, клубове и партньори ще се включат в #BeActive Селище на спорта, където посетителите ще могат да изпробват десетки спортове.

От 18:00 до 22:00 часа програмата продължава с #BeActive Нощ на спорта и множество спортни демонстрации, танцови и гимнастически изпълнения, бойни изкуства и ролер шоу. За доброто настроение ще се погрижат I.N.I и FYRE, а вечерта ще завърши със светлинно шоу.

В програмата са включени още #BeActive на работното място на 24 септември и отбелязване на Европейския ден на спорта в училище на 25 септември в шест училища в столичния район „Възраждане“. На 27 септември продължава международният турнир „Break the Limits“, а спортните и фитнес центрове Pulse ще се включат в инициативата със свободен достъп до свои клубове. От 28 септември до 2 октомври #BeActive продължава със спортни събития в страната.

#BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта.