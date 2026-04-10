Европейските летища са изправени пред "системен" недостиг на самолетно гориво, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен отново в рамките на три седмици, предупреди ACI Europe (Airports Council International Europe) - търговската организация, която представлява летищата в ЕС, съобщава "Файненшъл таймс".

ACI Europe заяви, че запасите от реактивно гориво са на изчерпване, докато "въздействието на военната дейност върху търсенето" допълнително затруднява доставките.

В писмо, видяно от финансово издание, организацията предупреждава еврокомисаря по транспорта Апостолос Цицикостас за "нарастващите опасения на летищната индустрия относно наличието на реактивно гориво, както и за необходимостта от проактивно наблюдение и действия от страна на ЕС".

"Ако преминаването през Ормузкия проток не се възобнови по значителен и стабилен начин в рамките на следващите три седмици, системният недостиг на самолетно гориво ще се превърне в реалност за ЕС", се казва в писмото, като се добавя, че наближаването на пиковия летен сезон, "когато въздушният транспорт се активира за цялата туристическа екосистема, на която разчитат много икономики от ЕС", е засилило тези опасения.

Някои азиатски страни, включително Виетнам, започнаха да ограничават доставките на реактивно гориво поради недостиг, но Европа досега не е имала широко разпространен недостиг, въпреки че цените на горивата са се удвоили, а авиокомпаниите предупредиха за отмяна на полети, отбелязва "Файненшъл таймс".

Европейските авиокомпании посочват, че би трябвало да имат достатъчно гориво за няколко седмици, но снабдителите не могат да гарантират нови доставки до май.

Миналия уикенд четири италиански летища въведоха ограничения за реактивното гориво след прекъсване при ключов доставчик, въпреки че недостигът не беше пряко свързан с Ормузкия проток, който е транзитен маршрут за около 40% от световните доставки на самолетно гориво.

В писмото си ACI Europe призова за мониторинг на доставките в целия ЕС, за да се помогне на индустрията да координира отговора си.

Авиокомпаниите започнаха да съкращават услугите си, тъй като по-високите цени на реактивното гориво направиха някои маршрути нерентабилни.

Американската компания Delta Air Lines заяви тази седмица, че ще намали капацитета си с 3,5%, включително някои полети през седмицата и през нощта, за да компенсира удара от по-високите цени на горивата. Компанията очаква допълнителни разходи за гориво от 2 милиарда долара между април и юни.

Air New Zealand също съкрати някои полети поради по-високите разходи за гориво, а полската авиокомпания Lot съкращава някои по-малко популярни услуги, като същевременно очаква да повиши цените на билетите.