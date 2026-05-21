Европейското първенство по лека атлетика със своя песен

80 дни преди началото на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам беше представена официалната песен на шампионата.

"Own your moment" /Вземи твоя момент/ е написана от Грейс Дейвис и е изпълнена от британската певица Аби Флин, която в кариерата си успешно съчетава джаз, ритъм енд блус и соул с традиционния за 90-те години хип-хоп бийт. Песента е записана в легендарното "Аби Роуд студио", а в клипа участват част от най-елитните атлети на Стария континент, като се започне със суперзвездата в овчарския скок Арманд Дуплантис /Швеция/, световните рекордьорки в скока на височина - Ярослава Магучих /Украйна/, и на 800 м в зала Кийли Ходжкинсън от държавата-домакин Великобритания, шампионите на планетата Исак Надер от Португалия /1500 м/, британката Моли Коудри /овчарски скок в зала/, Жерсон Балде от Португалия /скок на дължина в зала/ и още над 10 топсъстезатели, които се очаква да имат водеща роля в европейския шампионат.

Всички те държат плакат с посланието на песента, което авторите се надяват да достигне до всеки зрител и всеки атлетически фен.

Освен това зрителите могат да видят в клипа и най-вълнуващите моменти от последните две европейско първенство в Царицата на спортовете - в Мюнхен през 2022 г. и в Рим през 2024 г. Песента вече е качена в каналите в youtube на Европейската атлетика, както и на изпълнителката Аби Флин и ще бъде там до началото на шампионата.

Европейското първенство по лека атлетика ще се проведе от 10 до 16 август и в него се очаква да стартират над 1500 състезатели.

Българската национална телевизия ще направи зрителите си преки свидетели на шампионата на Стария континент в Бирмингам.