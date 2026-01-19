Европейското по художествена гимнастика във Варна ще бъде с нов формат

Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през май ще постави начало на нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха официално обявени от Европейската гимнастика и за първи път ще бъдат приложени именно на българска сцена.

„Идеята се зароди още миналата година. Целта ни е да съкратим състезанието, да го направим по-динамично и по-атрактивно за публиката, както и по-малко натоварващо за гимнастичките. Досегашният формат на европейските първенства беше твърде дълъг и изтощителен – продължаваше по пет-шест дни“, обясни Християна Тодорова – бронзова олимпийска медалистка с ансамбъла от Рио 2016 и член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

Промяната засяга единствено индивидуалния многобой. Вместо досегашните 24 състезателки, по новия регламент във финалната фаза ще участват първите 20 от квалификациите. Ако домакинът не е сред тях, ще се допуска и 21-а гимнастичка.

В първия етап на финала участничките ще представят съчетания с обръч и топка. След това десетте най-добри ще се класират за т.нар. суперфинал, където ще играят с бухалки и лента.

Европейската шампионка ще бъде определена на базата на общия сбор от оценките и на четирите уреда. „За гимнастичките в топ 10 реално няма промяна – те ще изиграят пълния многобой. Оценките няма да се взимат само от последните два уреда“, подчерта Тодорова.

Състезателките извън първата десетка ще приключат участието си след първата финална фаза. Новият формат ще бъде тестван за първи път именно във Варна, като целта е по-добра организация и по-ясен график.

Тодорова беше категорична, че в квалификациите няма промени – всяка гимнастичка ще играе четири съчетания, като ще се зачитат трите най-високи оценки.