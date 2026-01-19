БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейското по художествена гимнастика във Варна ще бъде с нов формат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се проведе през май.

художествена гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през май ще постави начало на нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха официално обявени от Европейската гимнастика и за първи път ще бъдат приложени именно на българска сцена.

„Идеята се зароди още миналата година. Целта ни е да съкратим състезанието, да го направим по-динамично и по-атрактивно за публиката, както и по-малко натоварващо за гимнастичките. Досегашният формат на европейските първенства беше твърде дълъг и изтощителен – продължаваше по пет-шест дни“, обясни Християна Тодорова – бронзова олимпийска медалистка с ансамбъла от Рио 2016 и член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика.

Промяната засяга единствено индивидуалния многобой. Вместо досегашните 24 състезателки, по новия регламент във финалната фаза ще участват първите 20 от квалификациите. Ако домакинът не е сред тях, ще се допуска и 21-а гимнастичка.

В първия етап на финала участничките ще представят съчетания с обръч и топка. След това десетте най-добри ще се класират за т.нар. суперфинал, където ще играят с бухалки и лента.

Европейската шампионка ще бъде определена на базата на общия сбор от оценките и на четирите уреда. „За гимнастичките в топ 10 реално няма промяна – те ще изиграят пълния многобой. Оценките няма да се взимат само от последните два уреда“, подчерта Тодорова.

Състезателките извън първата десетка ще приключат участието си след първата финална фаза. Новият формат ще бъде тестван за първи път именно във Варна, като целта е по-добра организация и по-ясен график.

Тодорова беше категорична, че в квалификациите няма промени – всяка гимнастичка ще играе четири съчетания, като ще се зачитат трите най-високи оценки.

#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
1
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
2
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
6
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Художествена гимнастика

Гимнастичките със синдром на Даун излизат на международния килим
Гимнастичките със синдром на Даун излизат на международния килим
Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев Илиана Раева връчи плакет на Иван Пешев
Чете се за: 01:27 мин.
Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на десетото поредно издание на Джимоушън в Цюрих Невяна Владинова и Йоанна Ангелова присъстваха на десетото поредно издание на Джимоушън в Цюрих
Чете се за: 01:50 мин.
Илиана Раева: Скоро ще имаме дом, в който ще работим спокойно Илиана Раева: Скоро ще имаме дом, в който ще работим спокойно
Чете се за: 03:02 мин.
Националните отбори по художествена гимнастика с първа тренировка за 2026 г. Националните отбори по художествена гимнастика с първа тренировка за 2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
Илиана Раева направи равносметка на изминалата 2025 година Илиана Раева направи равносметка на изминалата 2025 година
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас? Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ