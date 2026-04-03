Федерацията по волейбол с ключови решения за младежките национали

Новите треньори ще водят тимовете до важни квалификации и международни първенства през лятото

Българската федерация по волейбол утвърди селекционерите на три национални отбора при подрастващите по време на заседание на Управителния съвет.

Решенията са част от стратегията за развитие на младите таланти и подготовката им за предстоящите международни форуми през лятото.

Начело на националния отбор за мъже под 20 години застава Венцислав Симеонов. Воденият от него тим ще участва в квалификациите за европейско първенство, които ще се проведат от 25 до 29 август в София.

Националният отбор за мъже под 17 години ще бъде ръководен от Иван Станев, който е и старши треньор на Нефтохимик 2010. Програмата на състава включва участие в Балканиада, както и на световното първенство в Катар от 19 до 29 август.

За селекционер на националния отбор за жени под 20 години беше назначен Денислав Димитров, който води женския тим на Левски. Неговият отбор ще се подготвя за квалификациите за европейско първенство, насрочени за периода 19-23 август в Босна и Херцеговина.

От федерацията изразиха увереност, че новите треньори ще допринесат за развитието на младите национали и ще продължат традициите на българския волейбол на международната сцена.

