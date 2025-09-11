БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Фермери сигнализират за незаконна ваксинация срещу шарка по овцете

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
фермери сигнализират незаконна ваксинация шарка овцете
Най-късно до 15 септември да се вземе решение за ваксинация по овцете и козите, заради шарката по дребните преживни животни. За това настояват фермерите от най-засегнатите региони. И докато се изчаква официално решение на властите, от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация сигнализират за незаконна ваксинация, която се прави от някои от фермерите с турска ваксина.

След поредица от срещи на животновъди и ветеринари агенцията по безопасност на храните в областите Кърджали, Хасково, Пловдив и Стара Загора, мненията относно ваксинирането на дребните преживни животни стават все по-разнопосочни.

Доц. д-р Атанас Вучков – катедра „Животновъдство“ - Аграрен университет: "Смърт бърза или смърт бавна, това е изборът на фермерите, т.е., ако следваме протокола на ветеринарната служба, идеята е преди да се пристъпи към ваксинация, да минат и да вземат кръвни проби и за антитела, независимо от естеството на антителата, ако има наличие на антитела тези животни се считат за болни."

Взимането на проби от БАБХ от стопанства, които все още не са засегнати от болестта, изплаши фермерите. При положителни проби протоколът налага животните да бъдат задължително евтаназирани.

Бисер Стамболов, Дрангово: "Има хора, които не са издържали и може би са ги ваксинирали и сега трябва да избиваме тези, които са изградили антитела - това е пълна глупост."

Александър Алексиев: "Подготвяме общодържавна декларация от българските животновъди против ваксинация сега и по принцип като мярка, нито една страна членка на ЕС не е ваксинирала, няма ние да бъдем опитни зайчета."

Симеон Караколев – председател на НОКА: "Една част от тези, които гласуват против, са точно тези, които са ваксинирали нелегално. Вижте какво се получава, те са си гарантирали, че няма да се разболеят, но какво правим с останалите. Аз чувам цифри за 12-13 хиляди животни."

На срещата в Пловдив беше предложено да се направи изключение от установения протокол, по който действа БАБХ.

Доц. д-р Атанас Вучков - катедра „Животновъдство“ - Аграрен университет: "Преди да се пристъпи към стемпинг аут на стадо, което е показало положителни за антитела проби, да се изчака 21 дни и ако животното не прояви клиника, тогава да се ваксинира. Ще кажат, ами преболедувалите – всеки лекар може да види дали стадото е преболедувало, винаги остават при оживелите животни има белези по кожата."

По данни на ветеринарните власти през последните седмици се наблюдава задържане в развитието на болестта и незначителни нови огнища.

Д-р Борис Борисов – дирекция „Здравеопазване“ БАБХ: "Трендът е низходящ, имаме плато, т.е една седмица нямаме повишаване на заболеваемостта и нови огнища, ако се запази и тръгне надолу, може да разчитаме на благоприятно развитие и да успеем да овладеем заболяването."

В усложнената обстановка остават в сила и препоръките към фермерите.

"Да спазват основни мерки за биосигурност, да не допускат външни лица, които влизат във фермата да се преобличат с друго облекло, да правят дезинфекция, ако спазват основни правила, можем да пресечем, да го локализираме и да го ликвидираме."

Ако се вземе решение за ваксинация, млекопреработвателите ще продължат да изнасят в ЕС. Трети страни, в които в момента се търгуват българските млечни продукти от овче и козе мляко, може да наложат и забрана.

Симеон Караколев – председател на НОКА: "Сега тук въпросът е дали ще има санкции и къде ще бъдат те, ако се направи зонална ваксинация рестрикциите може да са само върху тези области, останалите области ще бъдат свободни."

След разговори с ЕК България има възможност да избере една от двете предложени ваксини – турска или йорданска, които са разрешени от ветеринарните власти.

