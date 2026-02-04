Фестивал на светлината превръща Копенхаген в арт сцена

Датската столица Копенхаген отново грее благодарение на Фестивала на светлината, който превръща улици, площади и сгради в сцена за впечатляващи светлинни инсталации.

Артисти и дизайнери от различни държави показват проекти, които съчетават изкуство, технологии и светлина. Вечер градът се изпълва с цветове, форми и ефекти, които привличат както местни жители, така и туристи.

Част от инсталациите са интерактивни – посетителите могат да се движат около тях или да участват, което прави фестивала особено интересен за младите хора.

Идеята на събитието е не само да впечатлява визуално, но и да покаже как градската среда може да се променя чрез креативност и иновации.