Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Фестивалът на фенерите превърна Китай в приказка от светлина

Деца
фестивалът фенерите озари небето китай
Нощното небе над Зигонг в Китай се изпълни с хиляди светлини по време на традиционния Фестивал на фенерите – едно от най-очакваните събития, свързани с Китайската Нова година.

Гигантски цветни фенери, светлинни инсталации и фигури на митични създания превърнаха града в приказна сцена. Част от фенерите изобразяват животни, легенди и символи от древната китайска култура, а други са вдъхновени от съвременни теми.

Фестивалът бележи края на новогодишните празници и началото на новия лунен цикъл. Хората се събират със семействата си, разхождат се сред светлините, снимат се и си пожелават късмет и благополучие.

Събитието привлича хиляди посетители всяка година и е сред най-впечатляващите светлинни фестивали в света.

Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
