Фестивалът на фенерите превърна Китай в приказка от светлина

Нощното небе над Зигонг в Китай се изпълни с хиляди светлини по време на традиционния Фестивал на фенерите – едно от най-очакваните събития, свързани с Китайската Нова година.

Гигантски цветни фенери, светлинни инсталации и фигури на митични създания превърнаха града в приказна сцена. Част от фенерите изобразяват животни, легенди и символи от древната китайска култура, а други са вдъхновени от съвременни теми.

Фестивалът бележи края на новогодишните празници и началото на новия лунен цикъл. Хората се събират със семействата си, разхождат се сред светлините, снимат се и си пожелават късмет и благополучие.

Събитието привлича хиляди посетители всяка година и е сред най-впечатляващите светлинни фестивали в света.