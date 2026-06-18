Филипинка разочарова Елена Рибакина в Берлин

Малко над 10 дни преди старта на турнира „Уимбълдън“, номер 2 в света на женския тенис Елена Рибакина от Казахстан отпадна във втория кръг на турнира в Берлин. Александра Еала от Филипините постигна победа над Рибакина със 7:5, 6:4 и в следващия кръг ще срещне Елина Свитолина от Украйна, номер 6 на този турнир.

Рибакина от Казахстан, която спечели Откритото първенство на Австралия тази година и ще започне борбата си за втора титла на Уимбълдън по-късно този месец, но загубите започнаха да се трупат. Миналата седмица тя приключи участието си на турнира „Куинс Клъб“ с поражение на четвъртфинал от Кейти Бултър.

Еала, номер 35 в ранглистата на жените в WTA, си върна за загубата от Рибакина през месец май в Рим, като избра тактика с преследване на удари в ъглите на корта. А казахстанската фаворитка в много от моментите направо се отказа да гони.

21-годишната филипинка запечата победата си с остър форхенд на корта, който Рибакина не успя да отрази.

„Малко съм замаяна в момента. Мисля, че все още треперя. Треперех на мачбола“, каза Еала след петата си победа над съперничка от топ 10. „След победата се обадих на баща ми. Казах: О, Боже мой. Просто крещяхме. Майка ми също беше там. Много съм щастлива“.

Свитолина се справи в два теса с Ева Лис от Германия, като я победи с 6:3, 6:2, а чехкинята Линда Носкова се справи с Даян Пери от Франция с 6:2, 6:2. Мадисън Кийс (САЩ) също продължава, като отстрани Каролина Мухова с 6:4, 7:5 и в третия кръг ще срещне номер 3 Джесика Пегула (САЩ).