Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:15 мин.
Наградите "Сезар" ще бъдат раздадени за 51-ви път на 26 февруари в Париж

филмът новата вълна получи номинации френските кинонагради сезар
Филмът "Новата вълна" на американския режисьор Ричард Линклейтър - любовно признание към френското движение, революционизирало киното в края на 50-те години на миналия век, получи 10 номинации за наградите "Сезар", предаде АФП.

Филмите "Привързване", "Досие 137" и "Голямата арка" следват с по осем номинации, "Малката сестра" - със седем, и "Най-богата жена на света" - с шест.

Сред 10-те номинации за черно-белия "Новата вълна", който е заснет на френски език и възкресява няколко митични фигури от френското кино като Жан-Люк Годар, Франсоа Трюфо и Жан-Пол Белмондо, са за най-добър филм, най-добър режисьор и оригинален сценарий.

За първата си роля в киното французинът Гийом Марбек, който играе младия Годар, е номиниран за "Сезар" за дебют.

Отличеният със "Златна палма" и номиниран за "Оскар" "Обикновен инцидент" на иранеца Джафар Панахи получи две номинации, едната от които за най-добър филм.

Освен "Новата вълна" и "Обикновен инцидент", в категорията за най-добър филм са номинирани "Привързване", "Досие 137" и "Малката сестра".

С номинации за най-добър режисьор са Ричард Линклейтър за "Новата вълна", Карин Тардийо за "Привързване", Доминик Мол за "Досие 137", Стефан Демустие за "Голямата арка" и Афсия Ерзи за "Малката сестра".

Претендетките за награда "Сезар" за най-добра актриса са Лейла Бекти за "Майка ми, Бог и Силви Вартан", Валерия Бруни Тедески за "Привързване", Леа Дрюкер за "Досие 137", Изабел Юпер за "Най-богатата жена на света" и Мелани Тиери за "Стаята на Мариана".

Носителят на приза за най-добър актьор ще бъде избран измежду Клаес Бенг за "Голямата арка", Бастиен Буйон за "Да си тръгнеш някой ден", Лоран Лафит за "Най-богатата жена на света", Пио Мармаи за "Привързване" и Бенжамен Воазен за "Чужденецът".

В категорията за най-добър международен филм са номинирани "Тайният агент", "Черно куче", "Сират", "Битка след битка" и "Сантиментална стойност".

Американският актьор Джим Кери ще бъде удостоен с почетна награда "Сезар" за цялостния си творчески принос. Миналата година почетното отличие беше присъдено на холивудската звезда Джулия Робъртс.

Наградите "Сезар", смятани за френския еквивалент на "Оскар"-ите, ще бъдат раздадени за 51-ви път на 26 февруари в Париж. Водеща на наградната церемония ще бъде актрисата Камий Котен.

