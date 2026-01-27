Финалът на Мондиал 2030 ще се играе в Испания

Финалът на Световното първенство по футбол за мъже през 2030 година ще се проведе в Испания, обяви президентът на Испанската футболна федерация.

Испания, Португалия и Мароко ще бъдат съвместни домакини на турнира, като първите три мача ще се изиграят в Уругвай, Аржентина и Парагвай по повод 100-годишнината от първото световно първенство.

Мароко също изрази желание да приеме финалния двубой, но президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лоусан заяви:

„Испания е доказала организационния си капацитет в продължение на много години. Тя ще бъде водещата страна на Мондиал 2030 и финалът на това световно първенство ще се проведе тук“, каза Лоусан.

Като основни кандидати за домакинство на финала се разглеждат стадионите „Сантиаго Бернабеу“ на Реал Мадрид и „Камп Ноу“ на Барселона, но Лоусан не даде допълнителни подробности.

Мароко настоява решаващият мач да се играе в Казабланка на бъдещия „Гранд Стад Хасан II“, който трябва да бъде завършен през 2028 година и се очаква да побира около 115 000 зрители.