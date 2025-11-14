Финикс Сънс победи Индиана Пейсърс за пета поредна победа в НБА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Торонто Раптърс и Атланта Хоукс също спечелиха мачовете си тази нощ.

Финикс Сънс
Снимка: БТА
Слушай новината

Финикс Сънс победи Индиана Пейсърс със 133:98 като домакин в Националната баскетболна асоциация и с това постигна петия си пореден успех в надпреварата. Девин Букър за пореден път блестя за отбора си с 33 точки, 7 асистенции и 5 борби. Дилън Брукс не остана далеч зад него с 32 пункта с 66.7% успеваемост при стрелбата.

За гостите от Индиана, които вече са с 11 загуби и само една победа от началото на сезона, Андрю Нембхард завърши двубоя с 21 точки и 8 асистенции. Паскал Сиакам добави 19 пункта и 5 борби, но това не беше достатъчно. Отборът от Индианаполис изоставаше с 18 точки още на полувремето, а в началото на последната четвърт опонентите им вкараха 12 безответни коша, с което предрешиха двубоя.

Под лидерството на Скоти Барнс, Торонто Раптърс надигра като гост намиращия се във възходяща форма тим на Кливланд Кавалиърс със 126:113. Отборът от Охайо остана конкурентен до началото на последната част, но добра серия на канадците им осигури победата. Барнс отбеляза 28 точки, 8 асистенции и 10 борби. Иманюъл Куикли записа 25 точки и 6 асистенции, а Якоб Пьолтл остана с 20 пункта и 7 борби. За Кавалиърс Донован Мичъл беше най-резултатен с 31 точки, 6 борби и 6 асистенции, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.

В последния двубой от кръга тази нощ Атланта Хоукс постигна успех срещу домакина Юта Джаз със 132:122. Ониека Оконгву с 32 точки и 11 борби, и Джейлън Джонсън с впечатляващ "трипъл-дабъл" от 31 точки, 14 асистенции и 18 борби, донесоха победата на гостите, които отново бяха без една от звездите си - Кристапс Порзингис. Най-резултатен в срещата беше играчът на Юта Лаури Марканен с 40 пункта и 7 борби, като това беше втори мач за него през сезона с 40-точково представяне.

