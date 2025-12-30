Локомотив Пловдив остана с един чуждестранен баскетболист по-малко

Новини не липсват в лагера на Локомотив Пловдив в последните дни от календарната година. „Черно-белите“ останаха без един от своите чужденци. Част от редиците на „смърфовете“ повече няма да бъде Куинтън Минси, обявиха официално от клуба по-рано през деня. Тимът от Пловдив се раздели с американеца по взаимно съгласие.

Припомняме, че крилото се присъедини към дебютанта в НБЛ през август, превръщайки се в първото ново чуждестранно лятно попълнение. Той се вписа добре с екипа на новака, но впоследствие спря да намира място в състава, а за последно игра в края на ноември. След това стана ясно, че двете страни са пред раздяла, като името на Минси вече не фигурира и сред картотекираните.

23-годишният играч записа средни показатели от 10.1 точки, 4.1 борби и 1.8 асистенции за 8 мача с Локомотив в родния елит.

Това е и първи професионален сезон за 201-сантиметровия баскетболист, който преди това играе на колежанско ниво за Маунт Сейнт Мери Юнивърсити и Университета на Масачузетс в Лоулел. През 2023-2024 е избран за "Най-добър шести играч на годината" в America East.