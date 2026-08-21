Флавио Коболи обърна Томи Пол в Синсинати

Италианският тенисист Флавио Коболи сътвори обрат, за да се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнир от сериите "Мастърс" в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

24-годишният Коболи, седми поставен в основната схема, се възстанови след трудно начало срещу представителя на домакините Томи Пол, побеждавайки го с 2:6, 6:3, 6:4 за близо два часа игра.

След изморителния успех в три сета срещу Рафаел Ходар (Испания) в предишния кръг, италианецът изглеждаше уморен в началото на четвъртфиналната среща и загуби първия сет без особена съпротива. При водачество 5:2 във втория, Коболи изяде нещо необичайно - опаковка бонбони "M&M's".

Съвсем скоро той изравни резултата и остана фокусиран в решаващия сет, въпреки че пропусна четири брейкбола в седмия гейм. Все пак Коболи реализира пробив при следващата си възможност, за да поведе с 5:4, преди да сервира за сета и да си осигури място в полуфиналите на турнир от този ранг за пръв път в кариерата си.

"Чувствах се леко изморен и се нуждаех от малко енергия, малко захар, а аз обичам "M&M's". Цветният шоколад ме направи щастлив по време на мача", коментира Флавио Коболи след срещата.

Съперник на италианеца в спор за място на финала ще бъде французинът Артюр Фис, който надигра Тиаго Тиранте (Аржентина) с 6:3, 6:2 за малко над час на корта.

За френския тенисист това ще бъде трети полуфинал в турнир от сериите "Мастърс" през сезона, а победителят между него и Коболи ще играе за пръв път във финал на подобна надпревара. Така за трети път през този сезон ще има дебютант във финал на такъв турнир, след като Иржи Лехечка (Чехия) и Брандън Накашима (САЩ) направиха същото в Маями и Монреал съответно.

Въпреки че Тиранте не успя да се пребори, той може да извлече много позитиви от играта си в Синсинати. С похода си към финалната осмица, аржентинецът се изкачва до 41-вото място в ранглистата на АТП, след като започна сезона като 103-ти. Преди тази година той не беше печелил повече от шест мача в тура в рамките на една кампания, а през 2026 той вече има 26 успеха, включително силни представяния на "Мастърс" турнирите в Рим, Монреал и сега в Синсинати.