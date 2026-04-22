Флорентино Перес категоричен: Винисиус не се продава

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес няма намерение да се разделя с една от най-големите звезди на отбора - Винисиус Жуниор, съобщава вестник "Марка“.

През последните дни 79-годишният ръководител е провел разговори с редица хора във и извън клуба, като е получил съвети да запази бразилския национал в състава. Самият Перес обаче е категоричен в позицията си. "Това е моя работа, оставете я на мен“, е заявил той.

От "Сантиаго Бернабеу“ гледат на Винисиус като на изключително ценен актив и вече обмислят удължаване на договора му. Настоящият контракт на крилото с 15-кратния клубен шампион на Европа е до лятото на 2027 година.

Флорентино Перес продължава да има пълно доверие във възможностите на футболиста и вярва, че с него в състава Реал Мадрид може да постигне нови големи успехи. Президентът е решен да помогне на бразилеца да възвърне най-добрата си форма, с която тимът постигна редица значими победи в последните години.

Въпреки появилите се критики към Винисиус, отношенията между него и Перес остават много силни, а подкрепата от страна на клубното ръководство е безрезервна.