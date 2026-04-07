Флориан Вирц: Ще дадем всичко срещу ПСЖ

Полузащитникът на Ливърпул вярва в отбора преди визитата на Пари Сен Жермен

Флориан Вирц: Ще дадем всичко срещу ПСЖ
Слушай новината

Полузащитникът на Ливърпул Флориан Вирц изрази оптимизъм преди гостуването на Пари Сен Жермен в първия четвъртфинал от Шампионската лига.

Германският национал призна, че сезонът не се развива според очакванията, но подчерта, че тимът все още има важни цели.

"Разбира се, че искахме да имаме по-добър сезон. Поставихме си високи цели, но все още сме в Шампионската лига, така че има за какво да играем. Това е специален турнир и мачовете в него винаги са различни“, заяви Вирц.

Той акцентира върху силното представяне на отбора в големите срещи и изрази увереност в колектива и треньорския щаб.

"Показахме, че сме силни в големите мачове. Имаме отличен колектив и вярваме в мениджъра. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат преди реванша на „Анфийлд“, добави халфът.

Вирц подчерта, че срещу френския шампион Ливърпул трябва да бъде максимално концентриран през целия двубой.

„Трябва да сме енергични през всичките 90 минути. Дори да допуснем гол, трябва да останем сплотени. Не можем да разчитаме само на реванша у дома“, каза още той.

