Франциско Варела е второто ново попълнение на Берое

Берое обяви второто си ново попълнение за пролетния полусезон в Първа лига. Това е полузащитникът Франциско Варела, който за последно е играл в португалския Портимонензе.

Дефанзивният полузащитник е на 25 години и е роден в Португалия, но притежава и гражданство на Кабо Верде. До този момент е играл в отборите на португалския Кова Пиедаде, кипърския ПОКС, испанския Оуренсе, преди да се завърне в родината си, за да защитава цветовете на Сертанензе, Пао Пинейро и Портимонензе, където е играл преди една година.

Старозагорци вчера обявиха привличането и на нападателя Емир Кухиня.

Очаква се двамата да дебютират в първата контролна среща от зимната подготовка, която започна в понеделник. Съперник в нея ще бъде тимът на Марица Милево, а проверката е насрочена за 17 януари от 14:30 часа на стадион "Трейс Арена".