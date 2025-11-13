БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети
Снимка: БТА
Слушай новината

Франция завърши цикъла на модернизация на своите ядрени ракети с въвеждането в експлоатация на ракетата "АСМПА-Р" (съкращение от френски, означаващо: подобрена ракета въздух-земя със среден обсег), която ще бъде използвана от френските Стратегически сили за действие по въздух и вода, обяви френското министерството на въоръжените сили, цитирано от Франс прес.

Отсега нататък разполага с модернизирани ракети, както за подводниците си, така и за изтребителите си "Рафал", а също и за своите военновъздушни, военнокосмически и военноморски сили.

Министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен приветства успешния тест днес на ракета "АСМПА-Р" без ядрен заряд, изстреляна от изтребител "Рафал" на военноморските сили.

Решението за въвеждането в експлоатация на ракетите беше подписано от Вотрен този понеделник.

"Тестът с изстрелването на ракетата завършва операцията по усъвършенстването на военновъздушния компонент на френското ядрено възпиране", гласи съобщение на министерството на въоръжените сили.

Стратегическите сили за действие по въздух и море на Франция се състоят от изтребители "Рафал" на военноморските сили, които могат откриват "ядрен огън" от самолетоносач. Другият военновъздушен компонент от ядреното възпиране е осигурен от Стратегическите въздушни сили на военновъздушните и космическите сили.

В края на миналия месец министерството на въоръжените сили обяви въвеждането на нова версия на междуконтинентални ракети, разположени в ядрени подводници, които представляват морския компонент на способностите на Франция за ядрено възпиране.

Подобно на всички ядрени сили в света, които непрестанно работят по усъвършенстването и модернизацията на въоръжението си, за да запазят техническата надеждност на способностите си за ядреното възпиране, Франция вече разработва ядрената ракета въздух-земя от четвърто поколение, която се очаква да бъде въведена в експлоатация през 2035 г., както и балистичната ракета "M51.4".

През последните месеци обстановката около използването на ядрени оръжия се влоши, след като Русия проведе изпитания с нови оръжия, а американският президент Доналд Тръмп направи изявления за възможно възобновяване на опитите с ядрено оръжие, докато Китай постоянно продължава да укрепва мощта си в тази област, отбелязва АФП.

Ръководителят на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон изрази мнението, че "обстановката около ядреното оръжие е обезпокоителна", като изтъкна, че се наблюдава "необичайно високо равнище на агресивна реторика".

#ядрени ракети # модернизация #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
4
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
5
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
6
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европа

Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Европейска помощ за Украйна: Има три варианта за финансова подкрепа Европейска помощ за Украйна: Има три варианта за финансова подкрепа
Чете се за: 01:37 мин.
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
"Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции "Лукойл" поиска от САЩ отсрочка преди налагане на санкции
Чете се за: 00:25 мин.
Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж Спомен за жертвите на атентатите - 10 години от нападенията в Париж
Чете се за: 00:47 мин.
Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри Корупционният скандал в Украйна се разраства - одит в "Енергоатом" и оставки на министри
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС
Внесоха проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година в НС
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом твърдят, че Тръмп не е знаел за престъпленията
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ