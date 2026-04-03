Франсис Тиафо запази шансовете си за нов финал в Хюстън

Вторият поставен Франсис Тиафо се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP 250 в Хюстън, след като победи австралиеца Ринки Хиджиката с 6:4, 3:6, 6:2.

Двубоят продължи близо два часа и половина, като решителен се оказа третият сет. Тиафо реализира ранен пробив, който му даде контрол върху мача, а в края затвори срещата с нов брейк.

В следващия кръг американецът, шампион от 2023 година и финалист в последните две издания, ще се изправи срещу Алексей Попирин. Австралиецът достигна до четвъртфиналите след успех над поставения под номер 7 Алекс Микелсен с 6:0, 4:6, 6:1.

След равностойно начало в решителния сет Попирин наложи пълно превъзходство и спечели пет поредни гейма, за да приключи убедително срещата.

В друга част от схемата третият поставен Лърнър Тиен също намери място сред най-добрите осем след победа над сънародника си Нишеш Басавареди. Следващият му съперник ще бъде аржентинецът Роман Андрес Буручага, който елиминира Брандън Накашима.

Турнирът в Хюстън навлиза в решителната си фаза, като се очакват оспорвани сблъсъци в битката за място на полуфиналите.