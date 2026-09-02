Френската полиция осуети план за отвличане на Мбапе

Килиан Мбапе е бил сред набелязаните жертви на престъпна група, която е подготвяла серия отвличания във Франция, съобщава „Льо Паризиен“.

Планът е бил осуетен след ареста на 18-годишния Клеман Л. и предполагаем негов съучастник. Освен капитана на френския национален отбор и нападател на Реал Мадрид, сред потенциалните жертви са били още бизнесмени и известен рапър.

Клеман Л. остава в ареста и е поставен в изолация, докато другият задържан е освободен, но остава под съдебен контрол.

Двамата са били арестувани на 21 август в Нантер, в департамента От дьо Сен, първоначално във връзка с разследване за кражба.

Според информацията 18-годишният мъж е заподозрян като организатор на поредица нападения срещу домовете на набелязаните лица, както и на подготвяни отвличания.

Предполагаемите престъпления са извършени или планирани в периода между 11 април и 19 август на територията на Ньой сюр Сен, Сен-Брис су Форe в департамента Вал д’Оаз и Сантене в департамента Кот д’Ор.

Разследването продължава, като властите се опитват да установят пълния обхват на престъпната дейност и ролята на двамата заподозрени.