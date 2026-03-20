Френският е четвъртият най-използван език в света

По повод Международния ден на франкофонията Международната организация на франкофонията подчертава чрез своя доклад „Френският език в света“, че френският език е четвъртият най-употребяван на планетата ни, с 396 милиона души, които говорят на него. Преди френския се нареждат английският, мандарин и испанският. Френският е и вторият най-изучаван чужд език в света, с почти 170 милиона изучаващи го, предаде Франс прес.

Международната организация на франкофонията представи новото издание на доклада си още на 16 март в Квебек, в Канада, в присъствието на генералния секретар на организацията Луиз Мушикивабо и на министъра за международните отношения и франкофонията на Квебек Кристофър Скийт. Това е шести подобен доклад и той допринася за размисъла за бъдещето на френския език, представяйки най-новите наблюдения за състоянието на този език на международно ниво. Документът е публикуван от Обсерваторията на френския език към Международната организация на франкофонията. Докладът анализира употребата и развитието на френския и актуализира данните за неговата демографска, икономическа, образователна, културна и цифрова жизнеспособност.

В доклада се казва още, че френският е третият език в икономиката и бизнеса и че той представлява предимство за развитието на международните икономически и бизнес отношения. От всички франкофони 65% живеят в Африка, което е показател за езиковата динамика на континента и неговата младеж, допълва документът. Според текущите тенденции, френският може да бъде говорен от 590 милиона души през 2050 г., като девет от десет от тези хора ще са в Африка. Френският език е и четвъртият най-използван език в интернет, се казва още в доклада.

Документът се публикува на всеки четири години. Той се основава на стриктна работа по събиране и анализ на данни, осъществена от Обсерваторията на френския език на Международната организация на франкофонията, в сътрудничество с международна мрежа от изследователи, припомня Франс прес.