БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:50 мин.
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Френският е четвъртият най-използван език в света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази
Слушай новината

По повод Международния ден на франкофонията Международната организация на франкофонията подчертава чрез своя доклад „Френският език в света“, че френският език е четвъртият най-употребяван на планетата ни, с 396 милиона души, които говорят на него. Преди френския се нареждат английският, мандарин и испанският. Френският е и вторият най-изучаван чужд език в света, с почти 170 милиона изучаващи го, предаде Франс прес.

Международната организация на франкофонията представи новото издание на доклада си още на 16 март в Квебек, в Канада, в присъствието на генералния секретар на организацията Луиз Мушикивабо и на министъра за международните отношения и франкофонията на Квебек Кристофър Скийт. Това е шести подобен доклад и той допринася за размисъла за бъдещето на френския език, представяйки най-новите наблюдения за състоянието на този език на международно ниво. Документът е публикуван от Обсерваторията на френския език към Международната организация на франкофонията. Докладът анализира употребата и развитието на френския и актуализира данните за неговата демографска, икономическа, образователна, културна и цифрова жизнеспособност.

В доклада се казва още, че френският е третият език в икономиката и бизнеса и че той представлява предимство за развитието на международните икономически и бизнес отношения. От всички франкофони 65% живеят в Африка, което е показател за езиковата динамика на континента и неговата младеж, допълва документът. Според текущите тенденции, френският може да бъде говорен от 590 милиона души през 2050 г., като девет от десет от тези хора ще са в Африка. Френският език е и четвъртият най-използван език в интернет, се казва още в доклада.

Документът се публикува на всеки четири години. Той се основава на стриктна работа по събиране и анализ на данни, осъществена от Обсерваторията на френския език на Международната организация на франкофонията, в сътрудничество с международна мрежа от изследователи, припомня Франс прес.

#четвърти в света #използване #френски език #разпространение

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Европа

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ