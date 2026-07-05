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Фрезованият материал от ремонта на АМ „Тракия“ в област Стара Загора ще бъде предоставен на общините в региона

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Снимка: БТА
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Фрезованият материал от ремонта на автомагистрала „Тракия" в област Стара Загора ще бъде предоставен на общините в региона за ремонт на общинската пътна инфраструктура, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Материалът е разположен в обслужващите зона на пътя и на общински терени, координирани предварително с общините Стара Загора и Раднево.

Движението в посока София на последния 10-километров участък в ремонт на автомагистралата в Старозагорско беше пуснато на 2 юли. От АПИ припомнят, че обновяването на отсечката между 218-и и 208-и км започна на 19 юни и отбелязват, че екипите на пътноподдържащата фирма са работили при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи са завършили ден по-рано. На 30 юни е приключил и ремонтът и на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение.

През юни и юли в област Стара Загора са обновени общо 32 километра от магистрала „Тракия“. От тях 11 км са в посока Бургас, а 21 - в посока София. Ремонтите са изпълнени от „Автомагистрали“ ЕАД, допълват от пътната агенция.

В средата на миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров увериха, че пътните ремонти ще приключат преди активния туристически сезон.

По време на работна среща с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес инж. Тодоров заяви, че ремонтите на автомагистралите „Тракия" и „Хемус" ще завършат до края на юни, а през юли и август, когато повече хора излизат в летен отпуск, всички ученици са ваканция и трафикът към черноморските и планинските курорти се увеличава, ремонтни дейности няма да има. На срещата беше поет ангажимент предстоящите ремонтни дейности по основните пътни артерии и по участъците, осигуряващи достъпа до основните туристически обекти да се координират и с туристическия бизнес, за да може и администрацията, и бизнесът в сътрудничество и диалог да планират работните си програми.

#фрезован материал # АМ "Тракия" #АПИ #общини

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