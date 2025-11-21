БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Нейна картина повиши цената си над хиляда пъти от първия път, в който е била на търг през 1980 г.

фрида кало счупи рекорда скъпо продадена картина жена художник
Снимка: БТА
Слушай новината

Рекордът за най-скъпо продадена картина на жена художник беше счупен от Фрида Кало. Нейното произведение беше продадено на търг за близо 42 млн. евро.

Картината повиши цената си над хиляда пъти от първия път, в който е била на търг през 1980 година. В нея оживява един от най-трудните етапи от живота на художничката, когато любовникът ѝ е убит.

Кало е считана за един от най-изкусните творци на 20-и век, като става прочута най-вече с портретите си. Картините ѝ илюстрират трудната връзка със себе си, след като преживява детски паралич и сериозни увреждания от катастрофа.

Снимки: БТА

#рекорд #Фрида Кало #художник

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
4
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
5
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората година на своето управление
6
"Шампанско и сълзи" - така Васил Терзиев определи втората...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
3
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Любопитно

Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси
Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
Чете се за: 02:25 мин.
Добре дошло, Божоле нуво! Добре дошло, Божоле нуво!
Чете се за: 00:50 мин.
Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ) Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Днес е Световният ден на географските информационни системи Днес е Световният ден на географските информационни системи
Чете се за: 01:42 мин.
Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня Почит към Бриджит Джоунс: В Лондон откриха статуя на любимата филмова героиня
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ