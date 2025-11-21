Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник

Рекордът за най-скъпо продадена картина на жена художник беше счупен от Фрида Кало. Нейното произведение беше продадено на търг за близо 42 млн. евро.

Картината повиши цената си над хиляда пъти от първия път, в който е била на търг през 1980 година. В нея оживява един от най-трудните етапи от живота на художничката, когато любовникът ѝ е убит.

Кало е считана за един от най-изкусните творци на 20-и век, като става прочута най-вече с портретите си. Картините ѝ илюстрират трудната връзка със себе си, след като преживява детски паралич и сериозни увреждания от катастрофа.

Снимки: БТА