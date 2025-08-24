Фучович с първа титла на твърди кортове

Унгарският тенисист Мартон Фучович спечели титлата на турнира на твърди кортове в Уинстън Салем (САЩ), който е от категория АТР 250 и е с награден фонд 798 335 долара.

Във финала Фучович се наложи над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 7:6 (3) за час и 52 минути игра. Трофеят бе първи за унгарския тенисист на твърди кортове и трети на ниво АТР.

Мартон Фучович осъществи ключов пробив в четвъртия гейм на първия сет за преднина от 3:1 и впоследствие 4:1, за да стигне до успешното 6:3.

Във втория сет той поведе с 3:0, но Ван де Зандсхулп първа един пробив и намали за 1:3. Последваха нови два гейма за Фучович за 571, след което нидерландският тенисист направи страхотна серия от пет гейма за обрат до 6:5 в негова полза.

Фучович изравни за 6:6, а в последвалия тайбрек бе категоричен, повеждайки с 6:1 точки и реализира третия си мачбол, за да ликува в края.

Тази вечер започва кулминацията в сезона на твърди кортове в Северна Америка – US Open.