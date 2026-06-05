БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Национални отбори
Български футбол
Футбол
Спорт
Футбол: Молдова – България (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
21:12, 05.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимка: Startphoto.bg.
Сподели
Копирано в клипборда
#Молдова - България футбол
#Национален отбор на България по футбол мъже
#Национален отбор на Молдова по футбол
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък...
3
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на...
4
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
6
Проверяват още райони във Варна след разкритията за...
Реклама
Най-четени
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Реклама
Още от: Национални отбори
Ваня Джаферович: Спортът е най-бързият начин една държава да стане разпознаваема по света
Тревога в лагера на Германия: Ленарт Карл се контузи дни преди старта на Мондиал 2026
22:34, 05.06.2026
Чете се за: 01:35 мин.
САЩ издадоха визи на Иран дни преди старта на Световното първенство
22:29, 05.06.2026
Чете се за: 01:47 мин.
Марин Петков: За някои предстои световно, а ние играем контроли
22:22, 05.06.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Георги Русев: Явно бъркаме някъде
22:15, 05.06.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Иван Турицов: Да бъдеш капитан на България е мечта за всеки футболист
22:10, 05.06.2026
Чете се за: 02:35 мин.
Реклама
Водещи новини
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
00:29, 06.06.2026
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
00:01, 06.06.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
21:17, 05.06.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Екстрадицията на Стоян Мавродиев - България изпраща документите до Сърбия до дни
20:26, 05.06.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и...
20:25, 05.06.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на...
17:45, 05.06.2026
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украинският президент обвини Кремъл, че избира войната пред мира
22:14, 05.06.2026
Чете се за: 01:45 мин.
По света
НАСА нареди на астронавтите на МКС да са в готовност за евакуация
00:36, 06.06.2026
Чете се за: 04:17 мин.
Още
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ