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Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Кабо Верде направи нулево равенство със Саудитска Арабия и завърши на второто място в група H, класирайки се за елиминационната фаза без допуснато поражение.

Футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте беше избран за играч на мача за Кабо Верде срещу Саудитска Арабия
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Футболистът на Лудогорец (Разград) Дерой Дуарте смята, че двубоят на Кабо Верде срещу световния шампион Аржентина в 1/16-финалите на световното първенство ще бъде труден, но вярва, че всичко е възможно да се случи, а отборът му продължава да мечтае в дебютното си участие на най-престижния форум.

26-годишният полузащитник бе избран за играч на мача заради представянето си в първото си участие като титуляр на Мондиала в Северна Америка, а Кабо Верде направи нулево равенство със Саудитска Арабия и завърши на второто място в група H, класирайки се за елиминационната фаза без допуснато поражение.

"Честно казано, това е лудост. Чувствам се сякаш сънувам. Откакто бях малко дете, винаги съм си мечтал да играя на Световно първенство. Да бъда играч на мача и да творим история е нещо, което никога не бих могъл да си представя", каза Дерой Дуарте след мача, цитиран от агенция Ройтерс.

Тимът от малката островна държава в Атлантическия океан поднесе голяма изненада, след като преодоля група с Испания и Уругвай, завършвайки наравно и с двата отбора. Следващият опонент на Кабо Верде обаче е защитаващият титлата си тим на Аржентина, но Дуарте и съотборниците му не спират да вярват.

"Нека първо отпразнуваме успеха. Толкова сме щастливи. Надявам се всички хора от Кабо Верде също да са щастливи. От утре ще се фокусираме върху следващия мач. Срещу Аржентина е, нали? Това ще бъде труден мач, но нека повярваме. Всичко е възможно", каза полузащитникът на Лудогорец.

Дерой Дуарте играе за "орлите" от Разград от 2024 година, а в това време има 103 мача и 4 гола във всички турнири. По-големият му брат Ларош Дуарте също е част от националния тим на Кабо Верде и до момента се появи и в трите срещи от груповата фаза. На клубно ниво той се подвизава за унгарския Академия Пушкаш.

#Национален отбор на Кабо Верде по футбол # Дерой Дуарте

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