Футболните национали до 19 г. загубиха от Испания в мач от квалификациите за Евро 2027

Националният отбор на България до 19 години загуби с 0:2 своя трети двубой от квалификациите за Евро 2027 срещу Испания. Асиер Бонел в 65-ата минута и Карлос Масия в добавеното време бяха точни за „ла фурия“.

Селекцията на Атанас Рибарски записа трето поражение, след като преди това загуби от Англия (1:4) и Хърватия (0:1), и завърши на последно място в групата си.

Преди първия съдийски сигнал двата отбора почетоха паметта на легендарния Борислав Михайлов, а "лъвчетата" излязоха с черни ленти.

Първите три отбора продължават към втория кръг на Лига "А" на надпреварата, а четвъртите бъдат в Лига "Б", което запазва шансовете им за класиране. Квалификациите завършват с трети кръг, където победителите от седемте групи се класират за Европейското първенство в Чехия.