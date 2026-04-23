Ница се класира за финала на Купата на Франция

Солиден в защита и използвайки всяка възможност в атака, отборът на Ница изненада Страсбург и го победи с 2:0 като гост на „Стад дьо ла Мейно“, осигурявайки си място на финала за Купата на Франция, където на 22-и май ще се изправи срещу Ланс. Вчера „жълто-червените“ от Североизтока не оставиха шанс на Тулуза след домакинско 4:1.

Все още в зоната на изпадащите, Ница бавно подобрява нивото на играта под ръководството на опитния наставинк Клод Пюел, но пък феновете най-после имаха и повод за радости, уморени от дългия и изпълнен с проблеми сезон. И двата гола дойдоха благодарение на Ели Уахи, който откри в 51-ата минута и след това вкара от дузпа в 82-ата.

Двата тима направиха първо полувреме с много битки в средата на терена и леко предимство на домакините, които пък правят впечатляващ сезон с 8-о място в Лига 1 и полуфинал в турнира на УЕФА Лига на конференциите.

Но Ница изчака своя шанс и Уахи с откри с удар под ъгъл по земята след добре насочен пас от Джонатан Клаус. След това солидната защита си каза думата, а точно изпълнена дузпа в 82-ата минута гарантира и класирането в мача за трофея. Ница надмина очакванията и ще имат възможността да вдигнат трофея за четвърти път (1952, 1954 и 1997) срещу Ланс, който все още търси първата си победа в този турнир.

Тимът на Страсбург даде почивка на основните си футболисти през уикенда, като треньорът им Гари О`Нийл беше решил да ги остави свежи за тази среща, както и за европейските мачове. Но освен, че отпаднаха в турнира за Купата, и евроучастието през първенството в момента също е под въпрос. Точно преди попадението за 0:1 в полза на Ница, Страсбург имаше още един шанс да открие резултата минута по-рано. Но Хулио Енкисо избра слаб удар, забравяйки за Емануел Емега, който беше зад гърба му и му викаше да остави топката. Енкисо имаше шанс да вкара и в 76-ата минута, но вратарят Максим Дюпе направи сериозно спасяване.

Десетина минути преди края на срещата Исмаел Дукуре направи дузпа, фаулирайки Мохамед-Али Чо, която Елие Уахи спокойно реализира за 0:2.