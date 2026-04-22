За първи път от 1998 година насам: Отборът на Ланс ще играе на финала за Купата на Франция

Флориан Товен отбеляза гол от от дузпа и направи асистенция, за да изведе Ланс до победа срещу Тулуза с 4:1 и място на финала на турнира за Купата на Франция по футбол. Оствен това тимът продължи впечатляващата си домакинска серия до 14 успеха в последните си 15 мача.

Товен даде преднина на Ланс в деветата минута след точно изпълнена дузпа, а скоро след това асистира за попадението на Алан Сен-Максимен. Сантяго Идалго се разписа за Тулуза в 21-ата минута, преди защитникът Матийо Удол да възстанови преднината от два гола от близко разстояние преди почивката. Адриен Томасон донесе победата на Ланс в 74-ата минута.

Ланс, който за последно спори за трофея през сезон 1997/1998, ще се изправи срещу победителя от втория полуфинал между Страсбург и Ница.

Тимът, който изостава само с една точка от лидера Пари Сен Жермен във френското първенство, излиза срещу Тулуза в петък в поредния кръг на Лига 1.