Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли

Манчестър Сити направи решителна крачка в битката за титлата във Висшата лига, след като победи Бърнли с 1:0 като гост и оглави класирането пет кръга преди края на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Ерлинг Холанд още в началните минути, а успехът се оказа достатъчен, за да изкачи тима на върха по показателя отбелязани голове.

Двубоят започна вихрено и още в 3-ата минута домакините показаха, че няма да се предадат без бой – Антъни отправи опасен удар, но Донарума реагира сигурно. Само две минути по-късно Сити бе близо до гола, но Дубравка направи впечатляващо спасяване след мощен шут на Шерки.

Логичното се случи в 6-ата минута, когато Холанд бе изведен зад защитата и с техничен прехвърлящ удар откри резултата – 0:1. Попадението сякаш предвещаваше лесен мач за гостите, но реалността се оказа различна.

В следващите минути Сити доминираше и създаде редица положения – Холанд (9’), Бернардо Силва (20’) и О’Райли (25’) пропуснаха да увеличат преднината, а Дубравка се превърна в основна фигура за Бърнли с няколко ключови намеси.

Домакините също имаха своите шансове. В 16-ата минута Флеминг се озова на отлична позиция, но не успя да намери целта, а в 29-ата отново той пропиля добра възможност след бърза контраатака. До почивката „гражданите“ отправиха над 10 удара, но така и не успяха да затворят мача.

След паузата картината не се промени особено. Сити контролираше топката, но действаше припряно в завършващата фаза. В 55-ата минута Холанд бе на сантиметри от втори гол, но ударът му срещна гредата. Малко по-късно Савиньо също бе спрян от Дубравка (70’).

Бърнли остана в мача и продължи да търси своя шанс. В 76-ата минута Фостър организира опасна атака, но завършващият удар не бе точен. В заключителните минути домакините хвърлиха всички сили напред, включително и вратаря си при статично положение в добавеното време.

Най-драматичният момент дойде в 90-ата минута, когато Сити пропусна златен шанс да реши всичко – О’Райли не успя да преодолее Дубравка от близка дистанция. В крайна сметка обаче резултатът остана непроменен.

With tonight’s victory, @BernardoCSilva now holds the record for the most @premierleague wins by any player in City history! pic.twitter.com/Cwat6wQJvn — Manchester City (@ManCity) April 22, 2026

С последния съдийски сигнал Манчестър Сити си гарантира трите точки и излезе начело в класирането, макар и с минимална преднина пред Арсенал. В същото време загубата означаваше край на надеждите за Бърнли, който официално изпадна от елита.

Битката за титлата остава напълно отворена, като интригата се засилва от факта, че Арсенал има възможност да изиграе два мача повече преди следващия двубой на Сити. Напрежението в заключителната фаза на сезона тепърва ще нараства.