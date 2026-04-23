Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли

Ранен гол на Холанд донесе трите точки на „гражданите“, които поеха лидерството при изключително напрегната битка за титлата

Манчестър Сити направи решителна крачка в битката за титлата във Висшата лига, след като победи Бърнли с 1:0 като гост и оглави класирането пет кръга преди края на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Ерлинг Холанд още в началните минути, а успехът се оказа достатъчен, за да изкачи тима на върха по показателя отбелязани голове.

Двубоят започна вихрено и още в 3-ата минута домакините показаха, че няма да се предадат без бой – Антъни отправи опасен удар, но Донарума реагира сигурно. Само две минути по-късно Сити бе близо до гола, но Дубравка направи впечатляващо спасяване след мощен шут на Шерки.

Логичното се случи в 6-ата минута, когато Холанд бе изведен зад защитата и с техничен прехвърлящ удар откри резултата – 0:1. Попадението сякаш предвещаваше лесен мач за гостите, но реалността се оказа различна.

В следващите минути Сити доминираше и създаде редица положения – Холанд (9’), Бернардо Силва (20’) и О’Райли (25’) пропуснаха да увеличат преднината, а Дубравка се превърна в основна фигура за Бърнли с няколко ключови намеси.

Домакините също имаха своите шансове. В 16-ата минута Флеминг се озова на отлична позиция, но не успя да намери целта, а в 29-ата отново той пропиля добра възможност след бърза контраатака. До почивката „гражданите“ отправиха над 10 удара, но така и не успяха да затворят мача.

След паузата картината не се промени особено. Сити контролираше топката, но действаше припряно в завършващата фаза. В 55-ата минута Холанд бе на сантиметри от втори гол, но ударът му срещна гредата. Малко по-късно Савиньо също бе спрян от Дубравка (70’).

Бърнли остана в мача и продължи да търси своя шанс. В 76-ата минута Фостър организира опасна атака, но завършващият удар не бе точен. В заключителните минути домакините хвърлиха всички сили напред, включително и вратаря си при статично положение в добавеното време.

Най-драматичният момент дойде в 90-ата минута, когато Сити пропусна златен шанс да реши всичко – О’Райли не успя да преодолее Дубравка от близка дистанция. В крайна сметка обаче резултатът остана непроменен.

С последния съдийски сигнал Манчестър Сити си гарантира трите точки и излезе начело в класирането, макар и с минимална преднина пред Арсенал. В същото време загубата означаваше край на надеждите за Бърнли, който официално изпадна от елита.

Битката за титлата остава напълно отворена, като интригата се засилва от факта, че Арсенал има възможност да изиграе два мача повече преди следващия двубой на Сити. Напрежението в заключителната фаза на сезона тепърва ще нараства.

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия
Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия
Чете се за: 02:25 мин.
Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен
Чете се за: 03:05 мин.
Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат
Чете се за: 01:47 мин.
ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1 ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса
Чете се за: 01:50 мин.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
