Сезонът за Ламин Ямал приключи

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал ще пропусне останалата част от сезон 2025/26 поради контузия в лявото подколянно сухожилие, съобщи пресслужбата на каталунския клуб.

18-годишният испанец получи травмата при победата с 1:0 над Селта Виго в 33-ия кръг на Ла Лига. След като отбеляза дузпа в края на първото полувреме, Ямал легна на терена, стискайки бедрото си. Няколко минути по-късно той напусна терена.