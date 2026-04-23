Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия

Барселона постигна минимален успех с 1:0 над Селта Виго в напрегнат двубой от испанската Ла Лига, игран на "Камп Ноу“. Каталунците стигнаха до победата след гол от дузпа, реализиран от Ламин Ямал през първата част, но радостта им бе помрачена от контузията на младата звезда.

Срещата започна с високо темпо, като гостите от Виго изненадаха с агресивна преса и създадоха първите по-чисти положения. Още във втората минута Пабло Дуран отправи опасен удар, спасен блестящо от вратаря на домакините. Малко по-късно Селта отново бе близо до гола, но пропуските оставиха резултата непроменен.

Постепенно Барселона изравни играта, но трудно намираше пространства срещу добре подредената защита на съперника. Пробивът дойде в 39-ата минута, когато Ламин Ямал спечели дузпа след индивидуален рейд. Самият той се нагърби с изпълнението и хладнокръвно реализира за 1:0. Радостта обаче бе кратка – при удара младият талант получи мускулна травма и бе принудително заменен.

Малко след това играта бе прекъсната заради медицински инцидент с привърженик на трибуните, което допълнително наруши ритъма на срещата.

През второто полувреме каталунците се опитаха да контролират темпото чрез продължително владение на топката, но Селта остана опасен и търсеше изравняването. В 55-ата минута Барселона стигна до втори гол чрез Феран Торес, но попадението бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

До края гостите натиснаха и създадоха няколко добри възможности, включително ситуация очи в очи с вратаря, но така и не успяха да преодолеят стабилния страж на домакините. В заключителните минути напрежението се покачи, а Селта получи право да изпълни опасен пряк свободен удар, но той не доведе до изравняване.

Така Барселона записа важен успех в битката за титлата, макар представянето да остави известни въпросителни. Основната тревога за тима на Ханзи Флик остава състоянието на Ламин Ямал, чиято контузия може да се окаже сериозен удар в решаващата фаза на сезона.