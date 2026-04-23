Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия

Каталунците оцеляха под натиска на гостите, но тревогата около младата звезда помрачи успеха

Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия

Барселона постигна минимален успех с 1:0 над Селта Виго в напрегнат двубой от испанската Ла Лига, игран на "Камп Ноу“. Каталунците стигнаха до победата след гол от дузпа, реализиран от Ламин Ямал през първата част, но радостта им бе помрачена от контузията на младата звезда.

Срещата започна с високо темпо, като гостите от Виго изненадаха с агресивна преса и създадоха първите по-чисти положения. Още във втората минута Пабло Дуран отправи опасен удар, спасен блестящо от вратаря на домакините. Малко по-късно Селта отново бе близо до гола, но пропуските оставиха резултата непроменен.

Постепенно Барселона изравни играта, но трудно намираше пространства срещу добре подредената защита на съперника. Пробивът дойде в 39-ата минута, когато Ламин Ямал спечели дузпа след индивидуален рейд. Самият той се нагърби с изпълнението и хладнокръвно реализира за 1:0. Радостта обаче бе кратка – при удара младият талант получи мускулна травма и бе принудително заменен.

Малко след това играта бе прекъсната заради медицински инцидент с привърженик на трибуните, което допълнително наруши ритъма на срещата.

През второто полувреме каталунците се опитаха да контролират темпото чрез продължително владение на топката, но Селта остана опасен и търсеше изравняването. В 55-ата минута Барселона стигна до втори гол чрез Феран Торес, но попадението бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

До края гостите натиснаха и създадоха няколко добри възможности, включително ситуация очи в очи с вратаря, но така и не успяха да преодолеят стабилния страж на домакините. В заключителните минути напрежението се покачи, а Селта получи право да изпълни опасен пряк свободен удар, но той не доведе до изравняване.

Така Барселона записа важен успех в битката за титлата, макар представянето да остави известни въпросителни. Основната тревога за тима на Ханзи Флик остава състоянието на Ламин Ямал, чиято контузия може да се окаже сериозен удар в решаващата фаза на сезона.

#ПФК Барселона #Ла Лига 2025/26 #ФК Селта Виго

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия
Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия
Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли
Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен
Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат
ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1
Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса
Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
