Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия

Лацио се класира за финала в турнира за Купата на Италия след изключително напрегнат реванш срещу Аталанта, завършил 1:1 в редовното време и продълженията, а развръзката дойде след изпълнение на дузпи.

Двубоят в Бергамо започна предпазливо, като през първото полувреме домакините държаха повече топката, но трудно стигаха до чисти положения. Най-добрите възможности се откриха пред Де Кетеларе и Залевски, но липсваше точност в завършващата фаза. Лацио от своя страна действаше организирано в защита и рядко поглеждаше към вратата на Карнезеки.

След почивката темпото се повиши, а в 61-ата минута Аталанта поведе чрез Едерсон. Попадението обаче дойде след продължителна проверка с ВАР, като малко по-късно домакините имаха и отменен втори гол заради засада.

Лацио отговори в заключителните минути. В 84-ата минута Алесио Романьоли се възползва от центриране след корнер и изравни. Само две минути по-късно Марио Пашалич върна надеждите на Аталанта с попадение за 1:1, което изпрати мача в продължения.

В допълнителните 30 минути тимът от Бергамо бе по-активен и притисна съперника, но отлични намеси на вратаря Мота и стабилната защита на Лацио запазиха равенството. Най-чистото положение се откри пред Романьоли в 117-ата минута, но защитникът не успя да засече опасно центриране.

Така всичко се реши при дузпите, където драмата достигна своя връх. Двата отбора си размениха точни и пропуснати изпълнения, но в крайна сметка Лацио показа по-здрави нерви. Решаващ се оказа ударът на Тейлър, който донесе победата с 2:1 в серията.

С успеха "орлите“ си осигуриха място във финала на турнира, където ще спорят за трофея, след като издържаха на сериозния натиск на Аталанта и демонстрираха характер в най-напрегнатите моменти от срещата.