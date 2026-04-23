Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия

"Орлите“ надделяха след 120 минути битка и изпълнения от бялата точка в Бергамо

Лацио оцеля в драма с дузпи срещу Аталанта и е на финал за Купата на Италия
Лацио се класира за финала в турнира за Купата на Италия след изключително напрегнат реванш срещу Аталанта, завършил 1:1 в редовното време и продълженията, а развръзката дойде след изпълнение на дузпи.

Двубоят в Бергамо започна предпазливо, като през първото полувреме домакините държаха повече топката, но трудно стигаха до чисти положения. Най-добрите възможности се откриха пред Де Кетеларе и Залевски, но липсваше точност в завършващата фаза. Лацио от своя страна действаше организирано в защита и рядко поглеждаше към вратата на Карнезеки.

След почивката темпото се повиши, а в 61-ата минута Аталанта поведе чрез Едерсон. Попадението обаче дойде след продължителна проверка с ВАР, като малко по-късно домакините имаха и отменен втори гол заради засада.

Лацио отговори в заключителните минути. В 84-ата минута Алесио Романьоли се възползва от центриране след корнер и изравни. Само две минути по-късно Марио Пашалич върна надеждите на Аталанта с попадение за 1:1, което изпрати мача в продължения.

В допълнителните 30 минути тимът от Бергамо бе по-активен и притисна съперника, но отлични намеси на вратаря Мота и стабилната защита на Лацио запазиха равенството. Най-чистото положение се откри пред Романьоли в 117-ата минута, но защитникът не успя да засече опасно центриране.

Така всичко се реши при дузпите, където драмата достигна своя връх. Двата отбора си размениха точни и пропуснати изпълнения, но в крайна сметка Лацио показа по-здрави нерви. Решаващ се оказа ударът на Тейлър, който донесе победата с 2:1 в серията.

С успеха "орлите“ си осигуриха място във финала на турнира, където ще спорят за трофея, след като издържаха на сериозния натиск на Аталанта и демонстрираха характер в най-напрегнатите моменти от срещата.

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия
Барселона измъкна трите точки срещу Селта, но загуби Ямал заради контузия
Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли Манчестър Сити превзе върха във Висшата лига след трудна победа, Холанд реши съдбата на Бърнли
Чете се за: 04:07 мин.
Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен
Чете се за: 03:05 мин.
Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат
Чете се за: 01:47 мин.
ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1 ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1
Чете се за: 02:02 мин.
Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
