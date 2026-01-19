Футболните национали с лек прогрес в ранглистата на ФИФА

Националният отбор на България по футбол отбеляза лек напредък в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА. „Трикольорите“ се изкачиха с едно място и вече заемат 87-а позиция в подреждането за месец януари.

Въпреки че не са изиграли официален двубой след победата над Грузия на 18 ноември, българите увеличиха актива си до 1272.19 точки, което им позволи да се придвижат напред в класацията.

На върха на ранглистата няма размествания. Лидер остава Испания с 1877.18 точки, следвана плътно от световния шампион Аржентина с 1873.33. В челната четворка място намират още Франция с 1870 точки и Англия с 1834.12.

Петата позиция е за Бразилия, която има 1760.46 точки, непосредствено пред Португалия и Нидерландия. Мароко продължава възхода си и се изкачи до осмо място, а Топ 10 се допълва от Белгия и Германия.