Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 05:27 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Футболните национали с лек прогрес в ранглистата на ФИФА

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
„Трикольорите" се изкачиха с едно място.

национали по футбол
Снимка: Startphoto.bg
Националният отбор на България по футбол отбеляза лек напредък в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА. „Трикольорите" се изкачиха с едно място и вече заемат 87-а позиция в подреждането за месец януари.

Въпреки че не са изиграли официален двубой след победата над Грузия на 18 ноември, българите увеличиха актива си до 1272.19 точки, което им позволи да се придвижат напред в класацията.

На върха на ранглистата няма размествания. Лидер остава Испания с 1877.18 точки, следвана плътно от световния шампион Аржентина с 1873.33. В челната четворка място намират още Франция с 1870 точки и Англия с 1834.12.

Петата позиция е за Бразилия, която има 1760.46 точки, непосредствено пред Португалия и Нидерландия. Мароко продължава възхода си и се изкачи до осмо място, а Топ 10 се допълва от Белгия и Германия.

#Национален отбор на България по футбол

