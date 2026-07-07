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Габи се завръща в Атлетико, но с нова роля

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Бившият халф ще замени Нелсън Вивас, който напуска испанците от следващия сезон.

коке остава верен атлетико мадрид капитанът поднови договора
Снимка: БГНЕС
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Бившият халф на Атлетико Мадрид Габи Фернандес се завръща в родния си клуб като част от треньорския щаб, според Marca. Габи ще замени Нелсън Вивас, който напуска от следващия сезон след осем години.

Габи е продукт на младежката система на Атлетико Мадрид, играейки за „дюшекчийте“ от 2004 до 2007 г., а след това от 2011 до 2018 г.

След като напуска клуба, той игра два сезона за катарския отбор Ал Сад, където прекратява игралната си кариера през 2020 г. След това започва треньорска работа, работейки с младежкия отбор на Хетафе и със Сарагоса.

#Габи Фернандес #ФК Атлетико Мадрид

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