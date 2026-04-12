Габриела Стоева: Гордеем с този дух и с тази непримирима воля за победа

Пета историческа европейска титла за нас! Гордеем с този дух и с тази непримирима воля за победа! Това написа в профила си в Инстаграм Габриела Стоева, която в събота със сестра си Стефани триумфира на европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

„Доказахме, че когато сме заедно, няма невъзможни върхове. Тази титла е за всички, които вярваха, подкрепяха и бяха част от пътя! Напред и нагоре - най-доброто тепърва предстои!“, написа още Габриела Стоева.

На финала българките надвиха Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути.

Сестрите се прибират днес в България с полет от Мадрид в 14:30 часа.