Галатасарай привлече турски национал от Порто

Галатасарай финализира трансфера на турския национал Дениз Гюл от Порто. Сделката беше завършена малко преди затварянето на летния трансферен прозорец.

22-годишният нападател вече пристигна в Истанбул, където беше посрещнат от представители на клуба и множество ентусиазирани привърженици.

Турският гранд ще плати на Порто общо 10 милиона евро за правата на Гюл. В договора е включена и клауза, според която португалският клуб ще получи 10 процента от сумата при бъдеща продажба на футболиста.

Гюл подписа петгодишен договор с Галатасарай. Роденият в Швеция нападател ще получава гарантирана нетна годишна заплата от 1,5 милиона евро за целия период на контракта си.