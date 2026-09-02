Галатасарай привлече турски национал от Порто

22-годишният нападател вече пристигна в Истанбул, където беше посрещнат от представители на клуба и множество ентусиазирани привърженици.
Галатасарай финализира трансфера на турския национал Дениз Гюл от Порто. Сделката беше завършена малко преди затварянето на летния трансферен прозорец.
22-годишният нападател вече пристигна в Истанбул, където беше посрещнат от представители на клуба и множество ентусиазирани привърженици.
Турският гранд ще плати на Порто общо 10 милиона евро за правата на Гюл. В договора е включена и клауза, според която португалският клуб ще получи 10 процента от сумата при бъдеща продажба на футболиста.
Гюл подписа петгодишен договор с Галатасарай. Роденият в Швеция нападател ще получава гарантирана нетна годишна заплата от 1,5 милиона евро за целия период на контракта си.
„Много съм щастлив и развълнуван. Нямам търпение възможно най-скоро да се срещна със съотборниците си и нашите фенове. Най-важното за мен в момента е, че съм тук и съм концентриран единствено върху това“, заяви Гюл, цитиран от Goal.com.