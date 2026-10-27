Газовите хранилища на Румъния са запълнени на почти 90 процента на прага на зимата, съобщи министърът на енергетиката Димитру Кисалица в интервю за „Радио Румъния“. Страната се нарежда в първата петица на европейските държави по количество на съхранения природен газ, което според властите е достатъчно за преодоляване на предстоящия зимен сезон.

Ресорният министър информира още, че в Минтия в окръг Хунедоара в западната част на страната е въведена в експлоатация електроцентрала на природен газ, където успешно е изпитана първата турбина, работеща на номинална мощност. До края на годината трябва да бъде въведена в експлоатация и втората турбина.

„Това е голям плюс за националната енергийна система“, категоричен е Димитру Кисалица.

По думите му и дейностите в периметъра на находището за газ в Черно море „Нептун Дийп“ се изпълняват по график. Очаква се добивът на газ да започне през първата половина на 2027 г., като нивата на добив ще се стабилизират през третото тримесечие на същата година.

Министърът на енергетиката посочи още, че производството на ядрена енергия в Румъния към момента е преустановено, а възобновяването на работата на атомната електроцентрала „Черна вода“ зависи от това какво ще се случи в предстоящия период.

Двата реактора бяха спрени през август тази година поради спад на нивото на река Дунав вследствие на сушата и с цел да се предотвратят повреди в охладителните системи.

АЕЦ „Чернавода“ е единствената атомна електроцентрала в страната, разполагаща с два енергоблока, които осигуряват около 20 процента от електроенергията в Румъния, припомнят местните медии.







