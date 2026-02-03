ГДБОП удари канал за внос на неистински парични знаци у нас

Канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество е установен от ГДБОП след проведено разследване от служители на сектор "Фалшификации".

В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници", на ГКПП "Капитан Андреево" е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин. В него са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата - престъпление по чл. 244 ал.1 от НК.

Спрямо него е била взета мярка за неотклонение "парична гаранция", наложена му е и забрана да напуска страната, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково.

Работата по случая продължава.

Снимки: ГДБОП