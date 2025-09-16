БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Братоев се завръща в Дея спорт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

37-годишният разпределител ще започне четвърти сезон с бургаския клуб.

Георги Братоев
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Бившият национал Георги Братоев се завръща в отбора на Дея спорт, след като преди дни се раздели с другия бургаски отбор Нефтохимик 2010.

37-годишният разпределител се включи на пълни обороти в тренировките на тима, с който ще започне четвърти сезон, като в този период има спечелена Купа на България и бронзови медали в НВЛ.

"С Георги се разбрахме. Освен играч, ще има важна роля да помага в тренировките за израстването на другите ни два млади перспективни разпределители, сред които е и националът до 19 години Иван Узунов. Забранено му е да спори със съдии и съперници. Той е наясно, че това само вреди на него и отбора. Доста е надъхан", заяви собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

Капитан на отбора ще бъде Валентин Братоев. В началото на октомври Дея ще участва на турнир в зала "Бойчо Брънзов", организиран от Нефтохимик, с участието още на Берое и Черно море.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Дея спорт #Георги Братоев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
4
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Волейбол

Борислав Кьосев: Тези момчета имат характер
Борислав Кьосев: Тези момчета имат характер
След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха? След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?
Чете се за: 08:15 мин.
България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения
Чете се за: 01:02 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата
Чете се за: 01:32 мин.
България си проправи път до Топ 16 на световното първенство България си проправи път до Топ 16 на световното първенство
Чете се за: 03:55 мин.
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ