Георги Георгиев: Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна

Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна. При акцията са задържани петима служители от охранителния състав.

Правосъдният министър обясни, че проверката е по негово разпореждане.

„Констатирани са дисциплинарни нарушения и са налице данни за предстоящи процесуални действия, задържани са петима надзиратели. Да е ясно на всички , че като говорим за затвор, това не е разграден двор. Това трябва да е ясно, както на лишените от свобода, така и на служителите вътре. Открити са таблетки, които са предадени за изследване в лаборатория, открити са спринцовки, игли и техника, която не трябва ада бъде там", обясни Георги Георгиев.

По думите му тези акции ще продължават и занапред.