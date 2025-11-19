БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Георги Георгиев: Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна

Сигурност и правосъдие
Констатирани са дисциплинарни нарушения при проверката на ареста във Варна. При акцията са задържани петима служители от охранителния състав.

Правосъдният министър обясни, че проверката е по негово разпореждане.

„Констатирани са дисциплинарни нарушения и са налице данни за предстоящи процесуални действия, задържани са петима надзиратели. Да е ясно на всички , че като говорим за затвор, това не е разграден двор. Това трябва да е ясно, както на лишените от свобода, така и на служителите вътре. Открити са таблетки, които са предадени за изследване в лаборатория, открити са спринцовки, игли и техника, която не трябва ада бъде там", обясни Георги Георгиев.

По думите му тези акции ще продължават и занапред.

