БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Георги Кабаков ръководи победа на Астън Вила в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Кирил Десподов пък се появи от пейката при равенство на ПАОК срещу Бран.

Астън Вила - Георги Кабаков
Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила (Англия) победи с 2:1 Йънг Бойс (Швейцария) в мач от петия кръг на Лига Европа. За победителите два пъти през първата част се разписа Дониел Мален (27, 42). В добавеното време на срещата Жоел Монтейро вкара почетното попадение за швейцарците. Двубоят бе ръководен от българския рефер Георги Кабаков.

В 27-ата минута центриране на Юри Тилеманс бе засечено от Мален и резултатът бе открит. Първоначално останаха съмнения за засада, но след консултация на Кабаков с ВАР, попадението бе зачетено. "Виланите" стигнаха до втори гол минута преди края на полувремето, когато Морган Роджърс намери нидерландският си съотборник, който отново не сгреши.

През втората част Йънг Бойс заигра далеч по-уверено. Бедиа върна един гол, но след справка с ВАР българският главен съдия го отмени. В края на срещата Монтейро все пак се разписа за 1:2.

С този успех Астън Вила продължава да е на второ място в класирането на Лига Европа с 12 точки, а лидер е Мидтиланд също с толкова. Датчаните допуснаха поражение с 1:2 при визитата си на Рома. Италианците поведоха още в седмата минута, когато Нийл Ел Айнауи прати топката в мрежата от воле. Стефан Ел Шаарауи покачи на 2:0, а Мидтиланд стигна до почетен гол чрез Пауло Виктор.

Съперникът на Лудогорец в следващия кръг ПАОК, записа равенство 1:1 в домакинството си на Бран на "Тумба". Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 79-ата минута, заменяйки Тайсон.

Гърците откриха резултата с гол на Лука Иванушец в 64-тата минута. Гостите обаче изравниха чрез Емил Кьорнвиг в 89-ата минута.

Останалите резултати:

Порто (Португалия) - Ница (Франция) 3:1

Фенербахче (Турция) - Ференцварощ (Унгария) 1:1

Фейенорд (Нидерландия) - Селтик (Шотландия) 1:3

Лил (Франция) - Динамо Загреб (Хърватия) 4:0

Виктория Пилзен (Чехия) - Фрайбург (Германия) 0:0

Свързани статии:

Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Българският шампион се наложи над испанския Селта Виго.
Чете се за: 03:10 мин.
#ФК Бран #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Астън Вила #ФК Йънг Бойс #ФК Рома #ПАОК Солун #ФК Мидтиланд #Георги Кабаков #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
1
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Лига Европа

Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка
Чете се за: 00:30 мин.
Клаудио Хиралдес: Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец Клаудио Хиралдес: Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец
Чете се за: 01:10 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем Пер-Матиас Хьогмо: Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем
Чете се за: 02:10 мин.
Петър Станич: Имахме нужда от този момент Петър Станич: Имахме нужда от този момент
Чете се за: 00:42 мин.
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански 35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Великобритания издаде временен лиценз за сделки с австрийското...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ