Георги Кабаков ръководи победа на Астън Вила в Лига Европа

Астън Вила (Англия) победи с 2:1 Йънг Бойс (Швейцария) в мач от петия кръг на Лига Европа. За победителите два пъти през първата част се разписа Дониел Мален (27, 42). В добавеното време на срещата Жоел Монтейро вкара почетното попадение за швейцарците. Двубоят бе ръководен от българския рефер Георги Кабаков.

В 27-ата минута центриране на Юри Тилеманс бе засечено от Мален и резултатът бе открит. Първоначално останаха съмнения за засада, но след консултация на Кабаков с ВАР, попадението бе зачетено. "Виланите" стигнаха до втори гол минута преди края на полувремето, когато Морган Роджърс намери нидерландският си съотборник, който отново не сгреши.

През втората част Йънг Бойс заигра далеч по-уверено. Бедиа върна един гол, но след справка с ВАР българският главен съдия го отмени. В края на срещата Монтейро все пак се разписа за 1:2.

С този успех Астън Вила продължава да е на второ място в класирането на Лига Европа с 12 точки, а лидер е Мидтиланд също с толкова. Датчаните допуснаха поражение с 1:2 при визитата си на Рома. Италианците поведоха още в седмата минута, когато Нийл Ел Айнауи прати топката в мрежата от воле. Стефан Ел Шаарауи покачи на 2:0, а Мидтиланд стигна до почетен гол чрез Пауло Виктор.

Съперникът на Лудогорец в следващия кръг ПАОК, записа равенство 1:1 в домакинството си на Бран на "Тумба". Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 79-ата минута, заменяйки Тайсон.

Гърците откриха резултата с гол на Лука Иванушец в 64-тата минута. Гостите обаче изравниха чрез Емил Кьорнвиг в 89-ата минута.

Останалите резултати:

Порто (Португалия) - Ница (Франция) 3:1

Фенербахче (Турция) - Ференцварощ (Унгария) 1:1

Фейенорд (Нидерландия) - Селтик (Шотландия) 1:3

Лил (Франция) - Динамо Загреб (Хърватия) 4:0

Виктория Пилзен (Чехия) - Фрайбург (Германия) 0:0