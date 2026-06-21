Георги Павлов: Подем в атлетиката има

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов беше изключително щастлив от спечелените пет медала от родните състезатели в първия ден на Балканиадата в гръцкия град Волос.

Той подчерта, че успехите не са случайни и са плод на целенасочена работа и отборен дух.

Павлов изтъкна, че българската делегация е една от най-многобройните във Волос, което е ясен знак за възхода на спорта у нас.

„Важно е да имаме голям отбор. Оказа се, че ние сме вторият най-голям отбор след Турция. Подем в атлетиката има. Виждате колко българи са тук, благодарен съм и за медиите. За мен е важно да сме такъв отбор, да сме такава голяма група. Това искам да виждам. Резултатите ще дойдат, сигурен съм“, допълни президентът на БФЛА.

Павлов беше категоричен, че ще продължи да подкрепя участието на български атлети на Балкански първенства, но само на базата на постигнати резултати.

"Докато аз съм президент, ще толерирам ходене на Балканиада. Туристи няма тук, всички са заслужили", коментира той.