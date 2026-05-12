Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Георги Павлов: Трябва да дадем възможност на нашите атлети да се готвят спокойно

Спорт
Президентът на Българската федерация по лека атлетика разкри, че ремонтът на Националния стадион "Васил Левски" е близо до завършване.

Георги Павлов Божидар Саръбоюков
Снимка: Startphoto.bg
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов открои подобрението на инфраструктурата в страната и осигуряването на подходящи условия за подготовка на спортистите като основни цели пред него в близкото бъдеще.

„Последно бяхме в Русе, подготвяме срещи в Бургас и в Пловдив, Костенец. Подготвяме срещи в много градове. Канят ни вече, виждат, че това е фокусът на федерацията - развитието на инфраструктурата, това е вторичното. Да дадем възможността на нашите атлети да се готвят спокойно, да имат средства за възстановяване, за лагери, да ходят по състезания, а вече другата основна дейност на федерацията е да развиваме инфраструктурата. Това е един основен фокус за мен като президент. Затова няма да се уморя да обикалям страната. Навсякъде, където местните клубове имат нужда и ни поканят, и направят срещи с кметове, ние сме готови да съдействаме и да помагаме“, започна Георги Павлов на пресконференция в София с участието на атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков.

Павлов заяви, че федерацията ще се стреми да подпомага развитието на условията в големите градове, където има клубове по лека атлетика, но и че основната ѝ роля ще бъде да осъществява връзка между общините и държавата, и клубовете.

„От другата седмица ще започне една обиколка на служители от федерацията съвместно с клубове по цялата страна. Искаме да направим една карта на атлетическата инфраструктура, за да знаем кой от какво има нужда, така че се надявам след една-две седмици, като завърши тази обиколка, да имаме една ясна картина във всеки един град, където имаме клубове – какво има, какво е направено и от какво има нужда да се направи, за да можем после да приоритизираме къде да насочим нашите усилия. Това е дълъг процес, на който просто трябва да се постави началото. Федерацията в този процес може да бъде само двигател – за съжаление, нямаме възможност ние да осигуряваме такова финансиране, да правим обществени поръчки или да строим. Така че тук ролята на федерацията ще бъде да бъде основен двигател между общините, държавата и клубовете, както и проектантите и фирмите, които работят“, добави той.

Според него най-важното ще бъде БФЛА да получава подкрепа от държавата и изрази надежда новият министър на спорта Енчо Керязов да продължи добрата съвместна работа на предшествениците си.

„Основната ни цел е всичките ни състезатели да са добре облечени, добре нахранени, както се казва, и да имат възможности да ходят да тренират на най-добрите места, на които те имат желание. Тук е моментът и да благодаря не само на спонсорите, които са много малка част от това. Най-голямата част от цялата подготовка е държавата в лицето на министерството. До момента от краткото ми управление срещам двама министри - и от двамата имаше пълно разбиране какво е атлетиката. Ние сме от федерациите, които сме първите подписали договори, финансиранията ни вървят нормално. Надявам се и с новия министър, когото не познавам още, надявам се скоро да се запознаем, просто да има една приемственост и всичко да върни нормално откъм финансиране, за да може атлетите да мислят само за състезания и за стартове, и да не се занимават с битовизми, които се срещат в други федерации“, каза още Павлов.

Президентът на БФЛА коментира и ремонта на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“, който е близо до завършване.

„Върви ремонтът и на „Васил Левски“, което за нас е много важно – след 35 години да се направи един качествен ремонт, който вече се извършва по всички световни стандарти и изисквания. Дай Боже да завърши съвсем скоро, за да може да се лицензира и да го пазят. Предстоят много мачове, концерти, дербита – както неведнъж съм казвал, тук сме под наем, това е временният ни дом. Голямата цел на федерацията е не само Пловдив да стане един голям център. Винаги съм го повтарял – в Пловдив, Бургас, Варна и София просто трябва да има закрита зала за лека атлетика и открити стадиони, на които да се подготвят. Това са градовете с най-много жители, с най-много клубове и просто там ще бъде големият фокус“, заяви Павлов.

